В ООС с начала суток – пять нарушений режима прекращения огня

Боевых потерь среди украинских воинов нет

Боевых потерь среди украинских воинов нет

Фото из открытых источников

Российско-оккупационные войска, несмотря на подписанные 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня, продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В течение нынешних суток, 7 марта, было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Так, вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Наши защитники ответным огнём дали достойный отпор.

Огневая активность врага наблюдалась неподалеку населенного пункта Лебединское. Здесь российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по нашим позициям из миномета 82-го калибра и из станкового противотанкового гранатомета. Возле населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Южное оккупанты осуществили прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия, - сообщают в штабе.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

В штабе сообщают и о выполнении задач и другими составляющими сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 61 взрывоопасный предмет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинскими воинами.

Как сообщалось, за предыдущие сутки в ООС зафиксировано десять нарушений режима "тишины" оккупантами. На обстрелы противника ВСУ открывали огонь в ответ.

6 марта оккупанты ранили украинского защитника.