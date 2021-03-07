На Донбасі працюють лише два КПВВ - п'ять блокують окупанти

Блокування триває ще з минулого року

Блокування триває ще з минулого року

Фото з відкритих джерел

Бойовики ОРДЛО продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає RegioNews.

Про причини блокування російсько-окупаційна влада не повідомляє. Як відомо, блокування бойовиками КПВВ триває з 2020 року.

Наголошується, що попри це прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Але, через свавілля окупантів, пропуск людей здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".

Як повідомлялося в лютому, бойовики на Донбасі продовжують блокувати більшість КПВВ. Пропуск людей здійснюють лише два контрольні пункти.