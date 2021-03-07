На Донбасі працюють лише два КПВВ - п'ять блокують окупанти
Блокування триває ще з минулого року
Блокування триває ще з минулого року
Бойовики ОРДЛО продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає RegioNews.
Про причини блокування російсько-окупаційна влада не повідомляє. Як відомо, блокування бойовиками КПВВ триває з 2020 року.
Наголошується, що попри це прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Але, через свавілля окупантів, пропуск людей здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".
Як повідомлялося в лютому, бойовики на Донбасі продовжують блокувати більшість КПВВ. Пропуск людей здійснюють лише два контрольні пункти.
Політв'язень Кремля Шаблій повернувся в УкраїнуВсі новини »
05 березня 2021, 19:45Джемілєв планує звернутися в ЄСПЛ через заборону від РФ на в’їзд до Криму
05 березня 2021, 19:16У полоні бойовиків на Донбасі перебуває близько 270 людей
05 березня 2021, 15:37
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"
Саботаж по-чорнономорськи: як депутати міськради паралізують роботу нового мера Чорноморська