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07 березня 2021, 18:17 7

На Донбасі працюють лише два КПВВ - п'ять блокують окупанти

07 березня 2021, 18:17 7
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Блокування триває ще з минулого року
Блокування триває ще з минулого року
Фото з відкритих джерел
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Бойовики ОРДЛО продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає RegioNews.

Про причини блокування російсько-окупаційна влада не повідомляє. Як відомо, блокування бойовиками КПВВ триває з 2020 року.

Наголошується, що попри це прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Але, через свавілля окупантів, пропуск людей здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".

Як повідомлялося в лютому, бойовики на Донбасі продовжують блокувати більшість КПВВ. Пропуск людей здійснюють лише два контрольні пункти.

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