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05 березня 2021, 19:45 7

Політв'язень Кремля Шаблій повернувся в Україну

05 березня 2021, 19:45 7
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Гліба Шаблія засудили у так званій справі "кримських диверсантів"
Гліба Шаблія засудили у так званій справі "кримських диверсантів"
Фото з відкритих джерел
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В Україну повернувся політв'язень Кремля Гліб Шаблій, який відбув повний термін ув'язнення в тимчасово окупованому Криму і в РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter, передає RegioNews.

Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад чотири роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру, - написав Кулеба.

Гліба Шаблія засудили у так званій справі "кримських диверсантів".

10 листопада 2016 року у ФСБ Росії заявили, що в Севастополі затримали "членів

Шаблій — колишній мешканець Севастополя та військовослужбовець Військово-морських сил України. До 2014 року працював у Севастопольській філії держпідприємства "Держгідрографія". Був затриманий російською окупаційною владою і звинувачений у підготовці диверсій. Його засудили до 5 років позбавлення волі за "незаконне придбання і зберігання вибухових речовин і вибухового пристрою".

Шаблій разом з Євгеном Пановим, Андрієм Захтієм, Редваном Сулеймановим, Володимиром Присичем, Дмитром Штибликовим, Олексієм Бесарабовим, Володимиром Дудкою та Олексієм Стогнієм були затримані у період із серпня по листопад 2016 року як фігуранти справи про нібито підготовку терактів у Криму. Уcі вони були засуджені до різних термінів увʼязнення, частину передали Україні під час обміну.

Як повідомлялося раніше, 20 лютого минулого року український політв'язень Олексій Стогній повернувся до Києва. Чотири роки тому Стогнія затримали в Криму.

РФ політв'язень Дмитро Кулеба Крим терористи

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