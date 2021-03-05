Політв'язень Кремля Шаблій повернувся в Україну

Гліба Шаблія засудили у так званій справі "кримських диверсантів"

Гліба Шаблія засудили у так званій справі "кримських диверсантів"

Фото з відкритих джерел

В Україну повернувся політв'язень Кремля Гліб Шаблій, який відбув повний термін ув'язнення в тимчасово окупованому Криму і в РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter, передає RegioNews.

Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад чотири роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру, - написав Кулеба.

Гліба Шаблія засудили у так званій справі "кримських диверсантів".

10 листопада 2016 року у ФСБ Росії заявили, що в Севастополі затримали "членів

Шаблій — колишній мешканець Севастополя та військовослужбовець Військово-морських сил України. До 2014 року працював у Севастопольській філії держпідприємства "Держгідрографія". Був затриманий російською окупаційною владою і звинувачений у підготовці диверсій. Його засудили до 5 років позбавлення волі за "незаконне придбання і зберігання вибухових речовин і вибухового пристрою".

Шаблій разом з Євгеном Пановим, Андрієм Захтієм, Редваном Сулеймановим, Володимиром Присичем, Дмитром Штибликовим, Олексієм Бесарабовим, Володимиром Дудкою та Олексієм Стогнієм були затримані у період із серпня по листопад 2016 року як фігуранти справи про нібито підготовку терактів у Криму. Уcі вони були засуджені до різних термінів увʼязнення, частину передали Україні під час обміну.

Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2021

Як повідомлялося раніше, 20 лютого минулого року український політв'язень Олексій Стогній повернувся до Києва. Чотири роки тому Стогнія затримали в Криму.