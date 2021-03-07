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Доба в ООС: десять порушень режиму "тиші" окупантами
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07 березня 2021, 10:22 225

Доба в ООС: десять порушень режиму "тиші" окупантами

07 березня 2021, 10:22 225
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На обстріли противника ЗСУ  відкривали вогонь у відповідь
На обстріли противника ЗСУ  відкривали вогонь у відповідь
Фото з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 6 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Всі порушення режиму "тиші" були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї та населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї.

Неподалік, населених пунктів Піски, Мар’їнка та Павлопіль окупанти застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає, - повідомляють у штабі.

Про всі факти порушень з боку російсько – окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 7 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами.

Як повідомлялося, учора окупанти поранили українського захисника. Минулої доби було зафіксовано сім обстрілів

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