"Кришував бізнес": на Дніпропетровщині затримано заступника начальника відділення поліції
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили "на гарячому" заступника начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції, який займався "кришуванням" бізнесу та збирав "данину" з підприємців. Він вже звільнений з правоохоронних органів.
Про це у Facebook голова Нацполіції Ігор Клименко, передає RegioNews.
36-річний заступник начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції встановив для підприємців свої правила ведення бізнесу. Неважливо, чи займалися люди легальною діяльністю, чи відверто незаконною - безчесний поліцейський вимагав з них оплату "данини", - повідомив Клименко.
Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України "на гарячому". Наразі в рамках службового розслідування та слідства встановлюється, чи мав затриманий спільників.
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