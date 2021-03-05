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05 березня 2021, 11:21 1074

"Кришував бізнес": на Дніпропетровщині затримано заступника начальника відділення поліції

05 березня 2021, 11:21 1074
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Чоловік встановив для підприємців свої правила ведення бізнесу та збирав "данину"
Чоловік встановив для підприємців свої правила ведення бізнесу та збирав "данину"
Фото: Facebook
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На Дніпропетровщині правоохоронці викрили "на гарячому" заступника начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції, який займався "кришуванням" бізнесу та збирав "данину" з підприємців. Він вже звільнений з правоохоронних органів.

Про це у Facebook голова Нацполіції Ігор Клименко, передає RegioNews.

36-річний заступник начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції встановив для підприємців свої правила ведення бізнесу. Неважливо, чи займалися люди легальною діяльністю, чи відверто незаконною - безчесний поліцейський вимагав з них оплату "данини", - повідомив Клименко.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України "на гарячому". Наразі в рамках службового розслідування та слідства встановлюється, чи мав затриманий спільників.

Нагадаємо, у Черкасах СБУ заблокувала незаконну фінансову схему на 8 мільйонів.

гроші поліція Дніпропетровська область Нацполіція підприємство

 
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