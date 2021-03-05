"Кришував бізнес": на Дніпропетровщині затримано заступника начальника відділення поліції

Чоловік встановив для підприємців свої правила ведення бізнесу та збирав "данину"

Чоловік встановив для підприємців свої правила ведення бізнесу та збирав "данину"

Фото: Facebook

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили "на гарячому" заступника начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції, який займався "кришуванням" бізнесу та збирав "данину" з підприємців. Він вже звільнений з правоохоронних органів.

Про це у Facebook голова Нацполіції Ігор Клименко, передає RegioNews. 36-річний заступник начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції встановив для підприємців свої правила ведення бізнесу. Неважливо, чи займалися люди легальною діяльністю, чи відверто незаконною - безчесний поліцейський вимагав з них оплату "данини", - повідомив Клименко. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України "на гарячому". Наразі в рамках службового розслідування та слідства встановлюється, чи мав затриманий спільників. Нагадаємо, у Черкасах СБУ заблокувала незаконну фінансову схему на 8 мільйонів.

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