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07 березня 2021, 13:18 4430

У соцмережах з’явилося фото Арахамії з відпочинку на Мальдівах

07 березня 2021, 13:18 4430
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Фото – з одного із найдорожчих готелів
Фото – з одного із найдорожчих готелів
Фото з Facebook-сторінки Андрія Смолія
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія начебто відпочиває зараз на Мальдівських островах.

Про це повідомив політолог Андрій Смолій на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

За інформацією Смолія, "слуга" Давид Арахамія відпочиває в одному з найдорожчих готелів Мальдів – Amary Havodes на острові Тінадхоо.

Мабуть це і є офіційний візит на Мальдіви від доблесних слуг Зеленського, - пише Смолій.

Поки країна поступово знов занурюється в "червоні зони", а скандалів стає все більше - глава фракції "Слуга народу"...

Posted by Андрій Смолій on Saturday, March 6, 2021

Як повідомлялося раніше, "Слугам народу" заборонили відвідувати дорогі курорти у період новорічних свят. На Банковій вважають, що це стане причиною медійного скандалу.

Давид Арахамія Слуга народа соцмережі заборона відпочинок

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