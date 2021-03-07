У соцмережах з’явилося фото Арахамії з відпочинку на Мальдівах

Фото – з одного із найдорожчих готелів

Фото – з одного із найдорожчих готелів

Фото з Facebook-сторінки Андрія Смолія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія начебто відпочиває зараз на Мальдівських островах.

Про це повідомив політолог Андрій Смолій на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

За інформацією Смолія, "слуга" Давид Арахамія відпочиває в одному з найдорожчих готелів Мальдів – Amary Havodes на острові Тінадхоо.

Мабуть це і є офіційний візит на Мальдіви від доблесних слуг Зеленського, - пише Смолій.

Поки країна поступово знов занурюється в "червоні зони", а скандалів стає все більше - глава фракції "Слуга народу"... Posted by Андрій Смолій on Saturday, March 6, 2021

Як повідомлялося раніше, "Слугам народу" заборонили відвідувати дорогі курорти у період новорічних свят. На Банковій вважають, що це стане причиною медійного скандалу.