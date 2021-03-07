У Києві жорстоко вбили кіберполіцейську

Тіло з численними ножовими пораненнями знайшли сьогодні вночі

Тіло з численними ножовими пораненнями знайшли сьогодні вночі

Фото з відкритих джерел

У столиці неподалік метро «Вирлиця» знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті. У соцмережах назвали ім’я загиблої.

Про це повідомив журналіст Віталій Губін на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

За інформацією відділу комунікації поліції Києва, поліцейські столиці встановлюють обставини смерті жінки у Дарницькому районі. На місці працює слідчо-оперативна група, кінологи та інші профільні служби.

Сьогодні близько 03.00 години до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у Дарницькому районі столиці на вулиці Бажана виявлено тіло невідомої без ознак життя. Наряд поліції, який прибув за адресою, виявив тіло жінки з ознаками насильницької смерті, - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Згодом на Facebook-сторінці "Информатор Киев" було повідомлено, що біля жінки знайшли поліцейське посвідчення.

Пізніше ім’я загиблої назвав журналіст Віталій Губін.

Жінка, труп якої близько 4 ранку сьогодні виявили з понад сорока ножовими пораненнями неподалік від входу на станцію метро Вирлиця на проспекті Бажана в Києві – старший інспектор Департаменту кіберполіції Святослава Петрова, - написав Губін.

Женщина, труп которой в районе 4 утра сегодня обнаружили с более чем сорока ножевыми ранениями неподалёку от входа на... Posted by Виталий Губин on Sunday, March 7, 2021

Як повідомлялося раніше, 1 березня у Маріуполі сталося подвійне вбивство: загинули дівчина з хлопцем. Правоохоронці перевіряють усі версії вчинення злочину.