"Телеграм-каналы… пытаются заметать следы", - политтехнолог об убийстве киберполицейской
Политтехнолог, специализирующийся на кризисных и «чёрных» кампаниях, считает, что убийство киберполицейской связано с подозреваемыми в сотрудничестве с российскими спецслужбами Telegram-каналами.
Об этом написал политтехнолог Владимир Петров на своей Facebook-странице, передаёт RegioNews.
Технолог-эксперт в кризисных и "чёрных" кампаниях считает, что убийство киберполицейской связано с закрытыми Telegram-каналами.
Телеграм-каналы "Легитимный", "Резидент", "Сплетница" и "Шептун" пытаются заметать следы. Ничего не получится, ваша банда уже под колпаком! – написал Петров.
По данным RegioNews, Владимир Петров тесно сотрудничает з Офисом президента, в частности – с заместителем главы ОП Андреем Смирновым.
Как сообщалось, сегодня в Киеве жестоко убили киберполицейскую. Тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли сегодня ночью.
Напомним, 24 февраля СБУ потребовала от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ. Ранее работники СБУ провели задержания в этом деле.
До этого СБУ разоблачила сеть Telegram-каналов, подконтрольную спецслужбам РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, сторонники так называемой "русской весны".
Позже стало известно, что СБУ арестовала жену одного из лидеров "Антимайдана".