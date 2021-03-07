"Телеграм-каналы… пытаются заметать следы", - политтехнолог об убийстве киберполицейской

Речь идёт о закрытых из-за подозрения в сотрудничестве со спецслужбами РФ каналах "Легитимный", "Резидент", "Сплетница" и "Шептун"

Речь идёт о закрытых из-за подозрения в сотрудничестве со спецслужбами РФ каналах "Легитимный", "Резидент", "Сплетница" и "Шептун"

Фото из открытых источников

Политтехнолог, специализирующийся на кризисных и «чёрных» кампаниях, считает, что убийство киберполицейской связано с подозреваемыми в сотрудничестве с российскими спецслужбами Telegram-каналами.

Об этом написал политтехнолог Владимир Петров на своей Facebook-странице, передаёт RegioNews.

Технолог-эксперт в кризисных и "чёрных" кампаниях считает, что убийство киберполицейской связано с закрытыми Telegram-каналами.

Телеграм-каналы "Легитимный", "Резидент", "Сплетница" и "Шептун" пытаются заметать следы. Ничего не получится, ваша банда уже под колпаком! – написал Петров.

По данным RegioNews, Владимир Петров тесно сотрудничает з Офисом президента, в частности – с заместителем главы ОП Андреем Смирновым.

Как сообщалось, сегодня в Киеве жестоко убили киберполицейскую. Тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли сегодня ночью.

Напомним, 24 февраля СБУ потребовала от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ. Ранее работники СБУ провели задержания в этом деле.

До этого СБУ разоблачила сеть Telegram-каналов, подконтрольную спецслужбам РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, сторонники так называемой "русской весны".

Позже стало известно, что СБУ арестовала жену одного из лидеров "Антимайдана".