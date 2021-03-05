YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина"
Команда канала заявляет о давлении властей
Команда канала заявляет о давлении властей
Трансляцию телеканала "112 Украина", который в феврале 2021 года попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны, на видеохостинге YouTube заблокировали.
Об этом сообщается в официальном заявлении команды канала, передает RegioNews.
Сервис YouTube...заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина", который имеет 925 тыс. подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров, - говорится в заявлении.
Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.
В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".
СБУ видит в работе "Першого незалежного" угрозу информбезопасности УкраиныВсе новости »
02 марта 2021, 17:01Дело Telegram-каналов: экс-глава Харьковской ОГА Кучер попал в поле зрения СБУ
02 марта 2021, 09:25Верховный Суд открыл производство по одному из дел по обжалованию санкций в отношении телеканалов
01 марта 2021, 17:34
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Саботаж по-чернономорски: как депутаты горсовета парализуют работу нового мэра Черноморска