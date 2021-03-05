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05 марта 2021, 21:10 10

YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина"

05 марта 2021, 21:10 10
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Фото из открытых источников
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Трансляцию телеканала "112 Украина", который в феврале 2021 года попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны, на видеохостинге YouTube заблокировали.

Об этом сообщается в официальном заявлении команды канала, передает RegioNews.

Сервис YouTube...заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина", который имеет 925 тыс. подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров, - говорится в заявлении.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

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