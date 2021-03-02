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02 березня 2021, 09:25 1700

Справа Telegram-каналів: ексглава Харківської ОДА Кучер потрапив в поле зору СБУ

02 березня 2021, 09:25 1700
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Олексій Кучер користувався послугами підсанкційних Telegram-каналів, які за даними СБУ, контролюються спецслужбами РФ
Олексій Кучер користувався послугами підсанкційних Telegram-каналів, які за даними СБУ, контролюються спецслужбами РФ
Фото: з відкритих джерел
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В рамках розслідування справи проти Telegram-каналів, які за даними СБУ, діяли на користь Російської Федерації, під розслідування українських спецслужб потрапив колишній голова Харківської ОДА Олексій Кучер, а нині очільника Державної регуляторної служби України, та деякі інші ТОП-чиновники.

Про це повідомляє джерело RegioNews в Офісі президента.

Відомо, що Служба безпеки України зацікавилась Кучером, оскільки його помічник та особистий водій оплачували інформаційні послуги декількох Telegram-каналів із санкційного списку. Мова про канали "Резидент" та "Легитимный".

За словами джерела, оплата рекламних послуг у цих каналах здійснювалась із їхніх особистих банківських карток, і такі дії можуть трактуватися, як підтримка діяльності проросійських каналів.

Також як повідомляє наше джерело, крім Олексія Кучера, у цьому списку є інші чиновники високого рангу, які також користувалися послугами "підсанкційних” Telegram-каналів.

Нагадаємо, інтернет-провайдери мають закрити доступ до Telegram-каналів, пов'язаних з РФ, - Нацкомісія. Нацкомісія з держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації направила провайдерам ухвалу суду.

Раніше стало відомо, що СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов’язують із РФ. Раніше працівники СБУ провели затримання у цій справі.

Нагадаємо, 25 листопада Кабмін під час засідання погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА. Він отримав нову посаду: Олексій Кучер очолив Державну регуляторну службу України.

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