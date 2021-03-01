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01 березня 2021, 17:34 5

Верховний Суд відкрив провадження в одній зі справ по оскарженню санкцій щодо телеканалів

01 березня 2021, 17:34 5
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Справу призначено до розгляду в судовому засіданні на 29 березня
Справу призначено до розгляду в судовому засіданні на 29 березня
Фото з відкритих джерел
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Верховний Суд відкрив провадження у справі щодо оскарження указу Президента України Володимира Зеленського про застосування санкцій проти телеканалів "ZIK", "NEWSONE" та "112". Розгляд справи призначено на 29 березня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

26 лютого 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржує Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" у частині застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до телеканалів. Справу призначено до розгляду в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін на 29 березня 2021 року о 14:30, — йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що 26 лютого 2021 року до КАС ВС надійшов позов від ТОВ "ЛІДЕР ТВ”, яким оскаржується Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, а саме п. 5 додатка № 2, відповідно до якого застосовано санкції до позивача.

Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи — № 9901/42/21, — зазначається в повідомленні.

Також того ж дня надійшов позов від ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, яке оскаржує Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021, а саме п. 2 додатка № 2, відповідно до якого застосовано санкції до позивача. Цьому позову присвоєно реєстраційний номер справи — № 9901/45/21.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Згодом секретар РНБО Данілов заявив, що телеканали Медведчука займалися інформаційним тероризмом. Він зазначив, що питанням діяльності Козака і його телеканалів в РНБО займалися ще з моменту його призначення на посаду в жовтні 2019 року.

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