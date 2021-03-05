У "Слуг народу" відреагували на санкції США проти Коломойського

Запевняють, що розслідування пов’язаних з олігархом справ в Україні триватиме за будь-яких умов

Запевняють, що розслідування пов’язаних з олігархом справ в Україні триватиме за будь-яких умов

Фото з відкритих джерел

США, запровадивши санкції проти українського олігарха та колишнього державного діяча Ігоря Коломойського, дали сигнал всім, кому важливі відносини з Вашингтоном, що з Коломойським не бажано мати справу.

Про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

США сьогодні фактично показали, що не хочуть бачити Коломойського та членів його родини і пов’язаних осіб у своїй країні. Разом із тим дали знати всім, для кого важливі відносини зі США, що з Коломойським небажано мати справу, – сказав Корнієнко.

За його словами, незалежно від того, як розвиватимуться події з американськими санкціями, розслідування справ, пов’язаних із Коломойським в Україні триватиме.

Деолігархізація для президента Зеленського – не порожнє слово. Медведчук, Порошенко, Коломойський чи будь-який мільярдер має розуміти, що тепер він живе за спільними для всіх законними правилами, – зазначив депутат.

Корнієнко також прокоментував можливість впливу Коломойського на рішення фракції й демократичні процеси в Україні.

Щодо впливу на фракцію – то я би більше казав про вплив на окремих народних депутатів. Фракція у цілому продовжує ухвалювати конструктивні рішення, – зауважив Корнієнко.

Як стало відомо сьогодні, США вводять санкції проти олігарха Коломойського. Його звинувачують у значній корупції.

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