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05 марта 2021, 20:04 62

У "Слуг народа" отреагировали на санкции США против Коломойского

05 марта 2021, 20:04 62
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Уверяют, что расследование связанных с олигархом дел в Украине будет продолжаться при любых условиях
Уверяют, что расследование связанных с олигархом дел в Украине будет продолжаться при любых условиях
Фото из открытых источников
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США, введя санкции против украинского олигарха и бывшего государственного деятеля Игоря Коломойского, дали сигнал всем, кому важны отношения с Вашингтоном, что с Коломойским не желательно иметь дело.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

США сегодня фактически показали, что не хотят видеть Коломойского и членов его семьи и связанных лиц в своей стране. Вместе с тем дали знать всем, для кого важны отношения с США, что с Коломойским нежелательно иметь дело, – сказал Корниенко.

По его словам, независимо от того, как будут развиваться события с американскими санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским в Украине будет продолжаться.

Деолигархизация для президента Зеленского – не пустое слово. Медведчук, Порошенко, Коломойский или любой миллиардер должен понимать, что теперь он живет по общим для всех законным правилам, – отметил депутат.

Корниенко также прокомментировал возможность влияния Коломойского на решение фракции и демократические процессы в Украине.

Относительно влияния на фракцию – то я бы больше говорил о влиянии на отдельных народных депутатов. Фракция в целом продолжает принимать конструктивные решения, – отметил Корниенко.

Как стало известно сегодня, США вводят санкции против олигарха Коломойского. Его обвиняют в значительной коррупции.

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