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04 березня 2021, 17:58 17

У "Слузі народу" готові підтримати скорочення кількості нардепів до 300

04 березня 2021, 17:58 17
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Відповідний проєкт закону планують внести до парламенту
Відповідний проєкт закону планують внести до парламенту
Фото: flickr
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Депутати від “Слуги народу” виступають за зменшення кількості народних депутатів до трьохсот і планують обговорити відповідний проєкт закону на наступному засіданні фракції.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник голови провладної фракції Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

Ми готові його щонайменше ще раз обговорити на фракції, але я не думаю, що багато хто буде проти, тому що є позиція президента, неодноразово озвучена, це було і в передвиборчій програмі партії", - заявив Корнієнко.

Він додав, що цей проєкт закону вже підготовлений і його можна виносити на голосування до Верховної Ради.

Почекаємо, коли законопроєкт опиниться в залі, і подивимося, як колеги за нього голосуватимуть", - зазначив нардеп.

Він стверджує, що під час опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським у жовтні 2020 року, громадяни також підтримали зменшення кількості депутатів.

Нагадаємо, Зеленський наклав вето на закон про портал для викривачів корупції, він відправив його на допрацювання назад у Верховну Раду зі своїми пропозиціями.

Верховна Рада депутати скорочення законопроєкт Слуга народа Олександр Корнієнко

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