У "Слузі народу" готові підтримати скорочення кількості нардепів до 300

Відповідний проєкт закону планують внести до парламенту

Відповідний проєкт закону планують внести до парламенту

Фото: flickr

Депутати від “Слуги народу” виступають за зменшення кількості народних депутатів до трьохсот і планують обговорити відповідний проєкт закону на наступному засіданні фракції.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник голови провладної фракції Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

Ми готові його щонайменше ще раз обговорити на фракції, але я не думаю, що багато хто буде проти, тому що є позиція президента, неодноразово озвучена, це було і в передвиборчій програмі партії", - заявив Корнієнко.

Він додав, що цей проєкт закону вже підготовлений і його можна виносити на голосування до Верховної Ради.

Почекаємо, коли законопроєкт опиниться в залі, і подивимося, як колеги за нього голосуватимуть", - зазначив нардеп.

Він стверджує, що під час опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським у жовтні 2020 року, громадяни також підтримали зменшення кількості депутатів.

Нагадаємо, Зеленський наклав вето на закон про портал для викривачів корупції, він відправив його на допрацювання назад у Верховну Раду зі своїми пропозиціями.