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05 березня 2021, 15:25 48

США вводять санкції проти олігарха Коломойського

05 березня 2021, 15:25 48
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Його звинувачують у значній корупції
Його звинувачують у значній корупції
Фото: depositphotos.com
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Сполучені Штати Америки внесли в санкційний список українського олігарха Ігоря Коломойського. Разом з бізнесменом під санкції також потрапили його дружина, дочка і син, всім їм заборонений в'їзд в США.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

Я оголошую про внесення до санкційного списку олігарха і колишнього державного чиновника України Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції", - йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкен.

Підставою для накладення санкцій держсекретар США Блінкен назвав діяльність Коломойського на посаді голови Дніпропетровської області у 2014-2015 роках. Відзначається, що олігарх нібито був причетний до корупційних дій, які підірвали верховенство закону і віру суспільства в демократичні інститути уряду та суспільні процеси.

Таке рішення засновано на діях, скоєних Коломойським під час його перебування на (політичній - ред.) посаді, я також хочу висловити стурбованість його зусиллями по підриву демократичних процесів України", - зазначив держсекретар.

Блінкен додав, що дії Коломойського представляють серйозну загрозу для майбутнього України.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз скасував санкції проти колишніх топпосадовців України - колишнього в.о. прем'єр-міністра Сергія Арбузова і колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, однак продовжив санкції проти четвертого президента країни Віктора Януковича та ще сімох високопосадовців.

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