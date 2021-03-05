США вводять санкції проти олігарха Коломойського

Його звинувачують у значній корупції

Його звинувачують у значній корупції

Фото: depositphotos.com

Сполучені Штати Америки внесли в санкційний список українського олігарха Ігоря Коломойського. Разом з бізнесменом під санкції також потрапили його дружина, дочка і син, всім їм заборонений в'їзд в США.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

Я оголошую про внесення до санкційного списку олігарха і колишнього державного чиновника України Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції", - йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкен.

Підставою для накладення санкцій держсекретар США Блінкен назвав діяльність Коломойського на посаді голови Дніпропетровської області у 2014-2015 роках. Відзначається, що олігарх нібито був причетний до корупційних дій, які підірвали верховенство закону і віру суспільства в демократичні інститути уряду та суспільні процеси.

Таке рішення засновано на діях, скоєних Коломойським під час його перебування на (політичній - ред.) посаді, я також хочу висловити стурбованість його зусиллями по підриву демократичних процесів України", - зазначив держсекретар.

Блінкен додав, що дії Коломойського представляють серйозну загрозу для майбутнього України.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз скасував санкції проти колишніх топпосадовців України - колишнього в.о. прем'єр-міністра Сергія Арбузова і колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, однак продовжив санкції проти четвертого президента країни Віктора Януковича та ще сімох високопосадовців.