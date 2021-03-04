Коломойський особисто бере участь у переговорах про розділення "Укрнафти" - голова "Нафтогазу"

Коболєв наголосив, що в цих переговорах "Нафтогаз" керуватиметься інтересами держкомпанії

Коболєв наголосив, що в цих переговорах "Нафтогаз" керуватиметься інтересами держкомпанії

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Переговори НАК "Нафтогаз України" з міноритарними акціонерами ПАТ "Укрнафта" щодо розділення активів компанії тривають на декількох рівнях, і на одному з них голова правління НАК Андрій Коболєв спілкується безпосередньо з Ігорем Коломойським.

Про це повідомив Коболєв в ефірі "Радіо НВ", передає RegioNews.

Я гадаю, передчасно говорити, хто що хоче. Це все-таки комерційні переговори, наразі розкривати їх деталі було б некоректно, - сказав він.

Коболєв зазначив, що в цих переговорах "Нафтогаз" керуватиметься інтересами держкомпанії і враховуватиме думку акціонера-держави, а також ситуацію на ринку.

Нам необхідно знайти збалансоване рішення, яке в кінцевому результаті дасть змогу нам завершити партнерство з цими акціонерами, зробити "Нафтогаз" на 100% компанією, якою володіє держава, що дасть нам, у свою чергу, ефективно підготувати компанію до публічного розміщення акцій у 2024 році, - зазначив голова НАК.

За його словами, вплив Коломойського на роботу "Укрнафти" завжди був суттєвим і залишиться суттєвим через його контроль над єдиним великим нафтопереробним заводом в Україні - "Укртатнафтою".

Будь-який менеджмент "Укрнафти" продаватиме нафту на цей завод. Продаючи нафту на цей завод, ви змушені вести переговори, вступати у відносини, продавати продукцію на ринку, частково вона продається через мережу АЗС, яка контролюється цією самою приватною групою, - пояснив Коболєв.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" знизив ціни для тепловиків: скільки платитимуть. Компанія прогнозує подальше падіння тарифів на газ.

Раніше Вітренко запропонував Шмигалю провести аудит "Нафтогазу" та звільнити Коболєва. Він назвав декілька причин для прийняття такого рішення.