У Євросоюзі зняли санкції проти Арбузова і Табачника - ЗМІ

Санкції щодо Януковича та його оточення продовжили

Санкції щодо Януковича та його оточення продовжили

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Європейський союз скасував санкції проти колишніх топпосадовців України - колишнього в.о. прем'єр-міністра Сергія Арбузова і колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, однак продовжив санкції проти четвертого президента країни Віктора Януковича та ще сімох високопосадовців.

Як передає RegioNews, про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Посли ЄС погодилися продовжити санкції проти 177 осіб і 48 суб'єктів на 6 місяців, обвинувачених в підриві територіальної цілісності України. Окремим рішенням продовжили санкції щодо Януковича і ще 7 чоловік. Арбузов і Табачник виключені зі списку", - написав він.

Зазначається, що санкції проти Януковича і його оточення продовжили до 15 вересня 2021 року.

Нагадаємо, в березні минулого року Євросоюз зняв санкції із двох соратників Януковича.