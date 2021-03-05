Стерненко освободили из-под стражи в зале суда из-за поданной им апелляции

Сегодня суд рассматривает другое дело Стерненко - о превышении пределов самообороны

Сегодня суд рассматривает другое дело Стерненко - о превышении пределов самообороны

Приморский райсуд Одессы под председательством судьи Сергея Кичмаренко рассматривает дело экс-лидера Одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому инкриминируют причинение смерти одному из двух нападавших на него и его девушку в мае 2018 года.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Стерненко конвой доставил в суд, но адвокаты добились освобождения его из-под стражи в зале суда. Здание суда, как и 23 февраля, пикетируют сторонники Стерненко.

Подсудимый Стерненко незаконно находится под конвоем в помещении суда, его взяли под стражу необоснованно, поскольку приговор (суда от 23 февраля об аресте Стерненко в другом уголовном деле, - ред.) не вступил в силу. Поэтому вносим ходатайство - без промедления установить законность задержания, - заявил адвокат Андрей Писаренко.

Председательствующий судья Кичмаренко назвал позицию представителей защиты проявлением "давления на суд", но признал их правоту и распорядился немедленно освободить подсудимого из-под стражи конвоиров, которые привезли Стерненко в суд.

Экс-лидера одесского "Правого сектора" Стерненко прокуратура обвиняет в превышении пределов самообороны и причинении смерти одному из двух нападавших на него и его девушку 24 мая 2018 года. Подсудимому инкриминируют совершение преступлений при отражении третьего заказного нападения по признакам ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Предметом сегодняшнего слушания суда является исследование предоставленных прокуратурой томов уголовного производства в пределах'выяснения обстоятельств третьего заказного нападения на Стерненка.

В Telegram-канале Стерненка опубликована его "апелляционная жалоба", которая не содержит юридического обоснования, а лишь политические заявления о незаконности приговора.

Там отмечается, что параллельно адвокаты Стерненка работают над своими апелляционными жалобами.

Также указывается, что представление активистом апелляционной жалобы приостанавливает вступление приговора в силу, в соответствии со ст. 400 УПК, поэтому Стерненко должно быть освобожден.

Приговор против меня является не только абсурдным и незаконным, но и является инструментом политической расправы и давлением против всех граждан, которые с 2014 года ведут борьбу против российских оккупантов и их пособников, а также против тех, кто смело не молчит о нарушениях прав человека. Когда Татаров за реально украденные 85 миллионов сидит на посту, а я за вымышленные 300 грн сижу в тюрьме, это несправедливо! Когда террорист и палач Стуса Медведчук сидит в парламенте, а я и другие политзаключенные в тюрьме, это несправедливо! Мне жаль, что российские оккупанты вынесли этот приговор именем Украины, в то время как он направлен против самой же Украины. Судья-коммунист Попревич не совершил судебное разбирательство полно, его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, существенно нарушил УПК, а также неправильно применил нормы УК, - говорится в апелляционной жалобе".

По закону, подача апелляционной жалобы приостанавливает действие приговора. В суде по другому делу (дела самозащиты) 5 марта защиту Стерненка, в частности, апеллировал к тому, что он уже подал жалобу. Ссылаясь на это, адвокаты требовали освободить мужа из-под стражи, ведь его арестовали именно за приговором.

Как сообщалось, 23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

в Тот же день под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения.

27 февраля снова на Банковой проходил митинг в поддержку активиста Стерненко. В акции приняли участие несколько тысяч человек.