Адвокати Стерненка кажуть про нові деталі справи: звернулися до правоохоронців

Стверджують, що другого засудженого змушують давати покази, а підпис потерпілого - підроблений

Стверджують, що другого засудженого змушують давати покази, а підпис потерпілого - підроблений

Фото з відкритих джерел

Адвокати активіста Сергія Стерненка, засудженого до семи років ув'язнення, заявили про нові деталі справи - щодо другого засудженого Руслана Демчука та підпису потерпілого на документах.

Про це йдеться у повідомленнях на Facebook-сторінці юридичної компанії Міллер, яка представляє інтереси ув'язнених, передає RegioNews.

Адвокати Сергія Стерненка повідомили, що подали до Державного бюро розслідувань заяву щодо підписів потерпілого Сергія Щербича.

Юристи оприлюднили скріни чотирьох документів, на яких, як стверджують адвокати, "стоїть підпис потерпілого". Питання у юристів викликав четвертий документ - протокол слідчого експерименту за участі потерпілого, де, за їхньою заявою, підпис "суттєво відрізняється від перших трьох".

Ми переконані, що в протоколі проведення слідчого експерименту підпис зроблений не потерпілим. І це – серйозна підстава вважати, що у справі, за якою засудили нашого клієнта, мало місце службове підроблення з-боку співробітників поліції. Саме тому адвокати нашої компанії вже звернулись із відповідною заявою до ДБР про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - йдеться у заяві адвокатів.

Юристи планують ініціювати вилучення зазначених документів з матеріалів судової справи та направлення їх на почеркознавчу експертизу.

В іншій заяві юридичної компанії йдеться про другого засудженого у справі - Руслана Демчука.

У заяві вказано, що Руслан Демчук особисто повідомив, що в Одеському СІЗО, де він перебуває після вироку, його відвідали "невстановлені особи". Йдеться про те, що ці люди вимагали від Демчука дати показання проти Сергія Стерненка.

Адвокати нашої компанії направили заяву про злочин, за ч. 1 ст. 373 КК України, – примушування давати показання, - додали у юркомпанії.

Юристи кажуть, що направлять необхідні запити та клопотання для "встановлення зловмисників та інших причетних до злочину осіб".

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.