У Чернівцях підприємці пікетують ОДА з вимогою послабити карантин

З 1 березня в Чернівецькій області діє "червона" зона карантину

З 1 березня в Чернівецькій області діє "червона" зона карантину

Фото: Суспільне

Сьогодні, 5 березня під будівлею Чернівецької ОДА зібралися на акцію протесту власники та працівники ресторанів, які вимагають дозволити їм працювати попри потрапляння регіону до "червоної" карантинної зони.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Учасники мітингу заявляють, що якщо влада не надає компенсацій бізнесу через карантин, то вона має дозволити їм працювати.

Як заявив заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк, наразі нема можливості послабити карантин, так як в області сильно погіршується епідеміологічна ситуація.

Також він повідомив, що обласна влада звернеться до Кабінету Міністрів із пропозицією виплатити підприємцям компенсації.

Нагадаємо, заступник Чернівецького міського голови в реанімації з коронавірусом, посадовець потребує кисневої дотації.

1 березня Чернівецька область посилила карантин - "червона" зона. На території області запровадили максимальні обмеження.