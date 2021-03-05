Стало відомо, скільки українців вже записалися на COVID-вакцинацію
Запис можна здійснити онлайн
Запис можна здійснити онлайн
На вакцинацію від COVID записалися уже понад 127 тисяч українців. Запис можна здійснити онлайн.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише RegioNews.
"Запис у чергу вакцинації онлайн без черги за дві хвилини за ранковою кавою або чаєм в руках - без проблем. Станом на сьогодні на вакцинацію записалися 127 тисяч 628 людей", - заявив глава МОЗ.
Нагадаємо, Зеленський хоче збільшити темпи вакцинації від COVID-19.
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