"Червона" зона: з 1 березня Чернівецька область посилює карантин

На території області запровадять максимальні обмеження

На території області запровадять максимальні обмеження

Фото: з відкритих джерел

Починаючи з 1 березня Чернівецька область офіційно увійде до "червоної" зони адаптивного карантину, через що на території області будуть запроваджені максимальні обмеження.

Як передає RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, комісія вирішила встановити з 00:00 1 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. На території Чернівецької області вводяться обмежувальні заходи, передбачені для цього рівня.

З понеділка в "червоній зоні" заборонено роботу:

кафе, барів та ресторанів. Дозволена адресна доставка;

навчальних закладів, крім дитячих садків та закладів професійної освіти;

розважальних центрів і зон відпочинку в торгових центрах.

Також не дозволяється проведення масових заходів.

Нагадаємо, підставами для запровадження "червоного" рівня є:

рівень госпіталізацій протягом останніх 3 днів на 100 тисяч населення перевищує цільовий показник у 60 осіб на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів перевищує цільовий показник у 20%.

Нагадаємо, на Буковині посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19. В області з 27 лютого закриють школи, заклади громадського харчування та розважальні центри.

Також Ляшко назвав умову, коли Чернівецька область може потрапити в "червону" зону.