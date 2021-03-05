За добу в Україні вакцинували майже 3 тисячі осіб
Всього вакциновано майже 12,5 тисяч осіб
Всього вакциновано майже 12,5 тисяч осіб
Протягом 4 березня в Україні від коронавірусу вакциною AstraZeneca виробництва Serum Institute India отримали щеплення 2913 осіб.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.
Так, за добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (280 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Дніпропетровській та Донецькій областях (по 1 110 щеплень), найменша - у Закарпатській області (244 щеплення).
Від початку кампанії першою дозою вакцини щеплено 12 481 особу", - йдеться у повідомленні.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 210 щеплень;
- Волинська область – 60 щеплень;
- Дніпропетровська область – 280 щеплень;
- Донецька область – 270 щеплень;
- Житомирська область – 70 щеплень;
- Закарпатська область – 80 щеплень;
- Запорізька область – 50 щеплень;
- Івано-Франківська область – 99 щеплень;
- Київська область – 160 щеплень;
- Кіровоградська область – 90 щеплень;
- Луганська область – 147 щеплень;
- Львівська область – 80 щеплень;
- м. Київ – 80 щеплень;
- Миколаївська область – 210 щеплень;
- Одеська область – 140 щеплень;
- Полтавська область – 70 щеплень;
- Рівненська область – 70 щеплень;
- Сумська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 230 щеплень;
- Харківська область – 100 щеплень;
- Херсонська область – 70 щеплень;
- Хмельницька область – 110 щеплень;
- Черкаська область — 70 щеплень;
- Чернівецька область – 17 щеплень;
- Чернігівська область – 80 щеплень.
Нагадаємо, в Україні за 4 березня COVID-19 виявили у 10 155 осіб, зафіксовано 172 летальних випадки.
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