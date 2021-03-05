За добу в Україні вакцинували майже 3 тисячі осіб

Всього вакциновано майже 12,5 тисяч осіб

Всього вакциновано майже 12,5 тисяч осіб

Фото: з відкритих джерел

Протягом 4 березня в Україні від коронавірусу вакциною AstraZeneca виробництва Serum Institute India отримали щеплення 2913 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, за добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (280 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Дніпропетровській та Донецькій областях (по 1 110 щеплень), найменша - у Закарпатській області (244 щеплення).

Від початку кампанії першою дозою вакцини щеплено 12 481 особу", - йдеться у повідомленні.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 210 щеплень;

Волинська область – 60 щеплень;

Дніпропетровська область – 280 щеплень;

Донецька область – 270 щеплень;

Житомирська область – 70 щеплень;

Закарпатська область – 80 щеплень;

Запорізька область – 50 щеплень;

Івано-Франківська область – 99 щеплень;

Київська область – 160 щеплень;

Кіровоградська область – 90 щеплень;

Луганська область – 147 щеплень;

Львівська область – 80 щеплень;

м. Київ – 80 щеплень;

Миколаївська область – 210 щеплень;

Одеська область – 140 щеплень;

Полтавська область – 70 щеплень;

Рівненська область – 70 щеплень;

Сумська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 230 щеплень;

Харківська область – 100 щеплень;

Херсонська область – 70 щеплень;

Хмельницька область – 110 щеплень;

Черкаська область — 70 щеплень;

Чернівецька область – 17 щеплень;

Чернігівська область – 80 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за 4 березня COVID-19 виявили у 10 155 осіб, зафіксовано 172 летальних випадки.