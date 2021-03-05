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05 березня 2021, 10:16 3

За добу в Україні вакцинували майже 3 тисячі осіб

05 березня 2021, 10:16 3
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Всього вакциновано майже 12,5 тисяч осіб
Всього вакциновано майже 12,5 тисяч осіб
Фото: з відкритих джерел
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Протягом 4 березня в Україні від коронавірусу вакциною AstraZeneca виробництва Serum Institute India отримали щеплення 2913 осіб. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, за добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (280 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Дніпропетровській та Донецькій областях (по 1 110 щеплень), найменша - у Закарпатській області (244 щеплення).

Від початку кампанії першою дозою вакцини щеплено 12 481 особу", - йдеться у повідомленні.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 210 щеплень;
  • Волинська область – 60 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 280 щеплень;
  • Донецька область – 270 щеплень;
  • Житомирська область – 70 щеплень;
  • Закарпатська область – 80 щеплень;
  • Запорізька область – 50 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 99 щеплень;
  • Київська область – 160 щеплень;
  • Кіровоградська область – 90 щеплень;
  • Луганська область – 147 щеплень;
  • Львівська область – 80 щеплень;
  • м. Київ – 80 щеплень;
  • Миколаївська область – 210 щеплень;
  • Одеська область – 140 щеплень;
  • Полтавська область – 70 щеплень;
  • Рівненська область – 70 щеплень;
  • Сумська область – 70 щеплень;
  • Тернопільська область – 230 щеплень;
  • Харківська область – 100 щеплень;
  • Херсонська область – 70 щеплень;
  • Хмельницька область – 110 щеплень;
  • Черкаська область — 70 щеплень;
  • Чернівецька область – 17 щеплень;
  • Чернігівська область – 80 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за 4 березня COVID-19 виявили у 10 155 осіб, зафіксовано 172 летальних випадки.

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