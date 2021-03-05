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05 марта 2021, 12:22 334

В Черновцах предприниматели пикетируют ОГА с требованием ослабить карантин

05 марта 2021, 12:22 334
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С 1 марта в Черновицкой области действует "красная" зона карантина
С 1 марта в Черновицкой области действует "красная" зона карантина
Фото: Суспільне
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Сегодня, 5 марта под зданием Черновицкой ОГА собрались на акцию протеста владельцы и работники ресторанов, которые требуют разрешить им работать несмотря на попадание региона в "красную" карантинную зону.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Участники митинга заявляют, что если власть не предоставляет компенсаций бизнесу из-за карантина, то она должна позволить им работать.

Как заявил заместитель председателя Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк, пока нет возможности ослабить карантин, так как в области сильно ухудшается эпидемиологическая ситуация.

Также он сообщил, что областная власть обратится к Кабинету Министров с предложением выплатить предпринимателям компенсации.

Напомним, заместитель Черновицкого городского головы в реанимации с коронавирусом, чиновник нуждается в кислородной дотации.

1 марта Черновицкая область усилила карантин - "красная" зона. На территории области ввели максимальные ограничения.

коронавирус карантин протест митинг Черновецкая ОДА предприниматели

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