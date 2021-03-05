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05 березня 2021, 10:23 391

В Житомирі викрили організаторів підпільного грального бізнесу

05 березня 2021, 10:23 391
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До складу групи входили шестеро мешканців обласного центру
До складу групи входили шестеро мешканців обласного центру
Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки України заблокувала у Житомирі діяльність угруповання, яке створило мережу підпільних гральних закладів.

Як передає RegioNews з посиланням на повідомлення пресцентру СБУ, правоохоронці перевіряють інформацію про використання частини отриманої "прибутку" для фінансування тероризму.

За попередніми даними слідства, до складу групи входили шестеро мешканців обласного центру. Ділки налагодили роботу декількох нелегальних залів азартних ігор у центрі міста, які орендували через підставних осіб.

До гральних закладів клієнти потрапляли після надання попередньої заявки й виключно за рекомендацією "постійних" відвідувачів.

За оперативною інформацією, щоденний тіньовий обіг зловмисників становив сотні тисяч гривень. Для легалізації отриманих "прибутків" вони використовували підконтрольні комерційні структури.

Під час обшуків за адресами підпільних закладів та за місцями проживання організаторів і учасників угруповання правоохоронці виявили: 48 носіїв неліцензійного програмного забезпечення, зокрема, системних блоків комп’ютерів; мережеве обладнання; банківські картки та печатки підконтрольних фірм, залучених до тіньових схем; "чорну" бухгалтерію та клієнтську базу; гроші, отриманні злочинним шляхом.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ підозрює в мільйонних розтратах керівництво "Житомиртеплокомуненерго".

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