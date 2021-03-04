Заступник Чернівецького міського голови в реанімації з коронавірусом
Посадовець потребує кисневої дотації
Посадовець потребує кисневої дотації
Заступник мера Чернівців Юрій Лесюк перебуває в реанімації лікарні з коронавірусом.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.
У міській раді повідомили, що посадовець лікується в обласній лікарні.
Він потрапив до стаціонару, бо потребує кисневої дотації через ураження легень.
Посадовець підтвердив, що перебуває на лікуванні в реанімації.
Як повідомлялося, "червона" зона: з 1 березня Чернівецька область посилила карантин. На території області запровадили максимальні обмеження.
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