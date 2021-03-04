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04 березня 2021, 15:52 18

Заступник Чернівецького міського голови в реанімації з коронавірусом

04 березня 2021, 15:52 18
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Посадовець потребує кисневої дотації
Посадовець потребує кисневої дотації
Фото promin.cv.ua
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Заступник мера Чернівців Юрій Лесюк перебуває в реанімації лікарні з коронавірусом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

У міській раді повідомили, що посадовець лікується в обласній лікарні.

Він потрапив до стаціонару, бо потребує кисневої дотації через ураження легень.

Посадовець підтвердив, що перебуває на лікуванні в реанімації.

Як повідомлялося, "червона" зона: з 1 березня Чернівецька область посилила карантин. На території області запровадили максимальні обмеження.

Чернівці горсовет COVID-19 коронавірус Чиновник лікарні

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