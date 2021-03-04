Заступник Чернівецького міського голови в реанімації з коронавірусом

Посадовець потребує кисневої дотації

Посадовець потребує кисневої дотації

Фото promin.cv.ua

Заступник мера Чернівців Юрій Лесюк перебуває в реанімації лікарні з коронавірусом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

У міській раді повідомили, що посадовець лікується в обласній лікарні.

Він потрапив до стаціонару, бо потребує кисневої дотації через ураження легень.

Посадовець підтвердив, що перебуває на лікуванні в реанімації.

Як повідомлялося, "червона" зона: з 1 березня Чернівецька область посилила карантин. На території області запровадили максимальні обмеження.