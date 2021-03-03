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03 березня 2021, 20:35 198

В ОПЗЖ анонсували запуск ще одного телеканалу із "медіахолдингу Медведчука”

03 березня 2021, 20:35 198
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Коли саме почне роботу цей телеканал, не відомо
Фото: із відкритих джерел
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В Україні може з’явитися ще один телеканал із журналістами підсанкційних каналів "112 Україна", NewsOne і Zik.

Про це в ефірі телеканалу "Перший Незалежний” заявив народний депутат від партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, передає RegioNews.

За його словами, влада не зможе припинити роботу цього нового телеканалу.

У мене є інформація, що ви скоро будете мати можливість працювати на ще одному каналі. Невже вони і його закриватимуть? І яким способом?”, - сказав Шуфрич.

Про те, коли планується запуск телеканалу, Шуфрич не повідомив.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів "112”, NewsOne та ZIK.

26 лютого в Україні розпочав мовлення новий канал із "медіахолдингу Медведчука”.

Через годину після запуску новий телеканал Медведчука відключили від мовлення на супутнику.

Нестор Шуфрич ОПЗЖ телеканал Перший незалежний заява

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