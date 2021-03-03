В ОПЗЖ анонсували запуск ще одного телеканалу із "медіахолдингу Медведчука”
В Україні може з’явитися ще один телеканал із журналістами підсанкційних каналів "112 Україна", NewsOne і Zik.
Про це в ефірі телеканалу "Перший Незалежний” заявив народний депутат від партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, передає RegioNews.
За його словами, влада не зможе припинити роботу цього нового телеканалу.
У мене є інформація, що ви скоро будете мати можливість працювати на ще одному каналі. Невже вони і його закриватимуть? І яким способом?”, - сказав Шуфрич.
Про те, коли планується запуск телеканалу, Шуфрич не повідомив.
Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів "112”, NewsOne та ZIK.
26 лютого в Україні розпочав мовлення новий канал із "медіахолдингу Медведчука”.
Через годину після запуску новий телеканал Медведчука відключили від мовлення на супутнику.