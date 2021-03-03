В ОПЗЖ анонсировали запуск еще одного телеканала из "медиахолдинга Медведчука"
В Украине может появиться еще один телеканал с журналистами подсанкционный каналов "112 Украина", NewsOne и Zik.
Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил народный депутат от партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич, передает RegioNews.
По его словами, власти не смогут прекратить работу этого нового телеканала.
У меня есть информация, что вы скоро будете иметь возможность работать на еще одном канале. Неужели они и его будут закрывать? И каким образом?", - сказал Шуфрич.
О том, когда планируется запуск телеканала, Шуфрич не сообщил.
Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов "112”, NewsOne и ZIK.
26 февраля в Украине начал вещание новый канал из "медиахолдинга Медведчука".
Через час после запуска новый телеканал Медведчука отключили от вещания на спутнике.