В ОПЗЖ анонсировали запуск еще одного телеканала из "медиахолдинга Медведчука"

Когда именно начнет работу этот телеканал, неизвестно

Когда именно начнет работу этот телеканал, неизвестно

Фото: из открытых источников

В Украине может появиться еще один телеканал с журналистами подсанкционный каналов "112 Украина", NewsOne и Zik.

Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил народный депутат от партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич, передает RegioNews.

По его словами, власти не смогут прекратить работу этого нового телеканала.

У меня есть информация, что вы скоро будете иметь возможность работать на еще одном канале. Неужели они и его будут закрывать? И каким образом?", - сказал Шуфрич.

О том, когда планируется запуск телеканала, Шуфрич не сообщил.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов "112”, NewsOne и ZIK.

26 февраля в Украине начал вещание новый канал из "медиахолдинга Медведчука".

Через час после запуска новый телеканал Медведчука отключили от вещания на спутнике.