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03 березня 2021, 18:56 94

Міськрада Івано-Франківська вимагає від влади пом’якшити карантин

03 березня 2021, 18:56 94
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 3 березня під час чергового засідання виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради депутати прийняли рішення звернутися до президента Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів на Верховної Ради з вимогою пом’якшити карантинні обмеження.

Про це у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Він стверджує, що таке рішення продиктоване турботою про місцевий бізнес. Про те, що в області лікарні переповнені пацієнтами із важкими симптомами COVID-19, Марцінків не згадав.

Підтримка підприємців – це необхідність цього часу. Карантин в тому чи іншому вигляді триває вже рік, і від цього дуже страждає місцевий бізнес. Величезна кількість мешканців міста і громади лишається без місця праці та засобів для існування. І від безвиході виходить на вуличні протести, щоб хоч якось достукатися до влади”, - стверджує мер.

Руслан Марцінків говорить, що метою такої вимоги є пом’якшення карантину для міської громади, тому що, зі слів мера, "нинішній карантин "прикрив” більшу частину дрібного та середнього бізнесу”.

Тому ми вимагаємо від державної влади дозволити органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати, які заклади можуть працювати. А також переглянути обмеження щодо того – за яких умов. Також вимагаємо від Кабміну дозволити органам місцевого самоврядування самостійно зменшувати податкове навантаження на підприємців. Аби місцевий бізнес міг вижити”, - пише міський голова у себе в соцмережі.

Нагадаємо, в Івано-Франківську просять в уряду надати більше вакцин, також місто потребує допомоги у розгортанні нових ліжок для хворих.

Руслан Марцінків карантин Івано-Франківськ заява червона зона горсовет

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