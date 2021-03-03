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03 березня 2021, 13:15 2460

Арахамія прокоментував закриття "Першого незалежного"

03 березня 2021, 13:15 2460
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Нардеп переконаний, що "це зі свободою слова ніяк не пов'язано"
Нардеп переконаний, що "це зі свободою слова ніяк не пов'язано"
Фото з відкритих джерел
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Глава фракції "Слуга народу" не вірить, що блокування роботи нового ЗМІ спричинить іміджеві втрати для України.

Про це Арахамія сказав у коментарі PavlovskyNews, передає RegioNews.

За словами Давида Арахамії, тільки устаткування для проєкту коштує 5-7 млн доларів і журналісти, які є співзасновниками, не могли подужати такі витрати. Причому техніку телеканалів NewsOne, ZIK, 112 використовувати не можна.

Звідки вона взялася (техніка закритих каналів, - ред)? Вона ж під санкціями. Подумайте, тоді вам прийде відповідь. Це зі свободою слова ніяк не пов'язане, - підкреслив Арахамія.

Як повідомлялося, новий телеканал Медведчука відключили від мовлення на супутнику. Тепер його можна дивитися тільки в інтернеті.

Нагадаємо, 2 лютого Президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

санкції Давид Арахамія нардеп заборона телеканал

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