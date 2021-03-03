Україна розцінює інформацію так званої "Народної міліції ДНР" як загрозу зриву виконання Мінських домовленостей
Керівник української делегації в ТКГ Кравчук сказав, що Київ розцінює заяву "ДНР" як загрозу одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші".
Про це повідомляє Telegram-канал Української делегації в ТКГ, передає RegioNews.
Голова української делегації для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив протест проти оприлюдненого інтернет-ресурсом "Народної міліції ДНР" повідомлення про нібито отримання "дозволів на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника".
Позиція глави української делегації: ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей, - йдеться в заяві.
Водночас у заяві повідомляється про продовження консультацій.
Як повідомлялося, вчора Росія в ТКГ укотре заблокувала питання відкриття КПВВ у Луганській області. Переговори в рамках політичної підгрупи та підгрупи з безпеки завершилися безрезультатно.