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03 березня 2021, 15:39 7

Україна розцінює інформацію так званої "Народної міліції ДНР" як загрозу зриву виконання Мінських домовленостей

03 березня 2021, 15:39 7
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Глава української делегації в ТКГ заявив протест на початку засідання групи
Глава української делегації в ТКГ заявив протест на початку засідання групи
Фото з відкритих джерел
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Керівник української делегації в ТКГ Кравчук сказав, що Київ розцінює заяву "ДНР" як загрозу одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші".

Про це повідомляє Telegram-канал Української делегації в ТКГ, передає RegioNews.

Голова української делегації для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив протест проти оприлюдненого інтернет-ресурсом "Народної міліції ДНР" повідомлення про нібито отримання "дозволів на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника".

Позиція глави української делегації: ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей, - йдеться в заяві.

Водночас у заяві повідомляється про продовження консультацій.

Як повідомлялося, вчора Росія в ТКГ укотре заблокувала питання відкриття КПВВ у Луганській області. Переговори в рамках політичної підгрупи та підгрупи з безпеки завершилися безрезультатно.

Також учора Гармаш повідомив, що ОБСЄ в ТКГ наполягає на обговоренні "плану ОРДЛО". Український представник називає це прямим порушенням Мінських угод.

РФ ТКГ мінські угоди ДНР Леонід Кравчук

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