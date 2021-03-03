Україна розцінює інформацію так званої "Народної міліції ДНР" як загрозу зриву виконання Мінських домовленостей

Глава української делегації в ТКГ заявив протест на початку засідання групи

Глава української делегації в ТКГ заявив протест на початку засідання групи

Фото з відкритих джерел

Керівник української делегації в ТКГ Кравчук сказав, що Київ розцінює заяву "ДНР" як загрозу одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші".

Про це повідомляє Telegram-канал Української делегації в ТКГ, передає RegioNews.

Голова української делегації для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив протест проти оприлюдненого інтернет-ресурсом "Народної міліції ДНР" повідомлення про нібито отримання "дозволів на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника".

Позиція глави української делегації: ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей, - йдеться в заяві.

Водночас у заяві повідомляється про продовження консультацій.

Як повідомлялося, вчора Росія в ТКГ укотре заблокувала питання відкриття КПВВ у Луганській області. Переговори в рамках політичної підгрупи та підгрупи з безпеки завершилися безрезультатно.

Також учора Гармаш повідомив, що ОБСЄ в ТКГ наполягає на обговоренні "плану ОРДЛО". Український представник називає це прямим порушенням Мінських угод.