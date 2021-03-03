Украина расценивает информацию так называемой "Народной милиции ДНР" как угрозу срыва выполнения Минских соглашений

Глава украинской делегации в ТКГ заявил протест в начале заседания группы

Глава украинской делегации в ТКГ заявил протест в начале заседания группы

Фото из открытых источников

Руководитель украинской делегации в ТКГ Кравчук сказал, что Киев расценивает заявление "ДНР" как угрозу одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины".

Об этом сообщает Telegram-канал Украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.

Глава украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом "Народной милиции ДНР" сообщения о якобы получении "разрешений на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".

Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей, - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в заявлении сообщается о продолжении консультаций.

Как сообщалось, вчера Россия в ТКГ в очередной раз заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области. Переговоры в рамках политической подгруппы и подгруппы по безопасности завершились безрезультатно.

Также вчера Гармаш сообщил, что ОБСЕ в ТКГ настаивает на обсуждении "плана ОРДЛО". Украинский представитель называет это прямым нарушением Минских соглашений.