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03 марта 2021, 15:39 7

Украина расценивает информацию так называемой "Народной милиции ДНР" как угрозу срыва выполнения Минских соглашений

03 марта 2021, 15:39 7
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Глава украинской делегации в ТКГ заявил протест в начале заседания группы
Глава украинской делегации в ТКГ заявил протест в начале заседания группы
Фото из открытых источников
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Руководитель украинской делегации в ТКГ Кравчук сказал, что Киев расценивает заявление "ДНР" как угрозу одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины".

Об этом сообщает Telegram-канал Украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.

Глава украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом "Народной милиции ДНР" сообщения о якобы получении "разрешений на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".

Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей, - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в заявлении сообщается о продолжении консультаций.

Как сообщалось, вчера Россия в ТКГ в очередной раз заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области. Переговоры в рамках политической подгруппы и подгруппы по безопасности завершились безрезультатно.

Также вчера Гармаш сообщил, что ОБСЕ в ТКГ настаивает на обсуждении "плана ОРДЛО". Украинский представитель называет это прямым нарушением Минских соглашений.

РФ ТКГ минские соглашения ДНР Леонид Кравчук

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