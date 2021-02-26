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26 лютого 2021, 10:11 199

"З Москвою домовитися не можна": Кравчук про бажання Зеленського швидко закінчити війну

26 лютого 2021, 10:11 199
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Наразі президент виступає за перегляд Мінських домовленостей
Наразі президент виступає за перегляд Мінських домовленостей
Фото: з відкритих джерел
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На думку першого президента України Леоніда Кравчука, президент Володимир Зеленський під час свого вступу на посаду думав, що швидко зможе припинити війну на Донбасі, однак невдовзі він зрозумів, що "домовитися з Москвою не можна".

Як передає RegioNews, таку заяву Кравчук зробив в інтерв'ю DW.

За його словами, п'ятий президент Петро Порошенко також "щиро вірив", що зможе домовитися і за два тижні припинити війну.

Коли прийшов Зеленський, він також думав, що можна в процесі дискусії якось домовитися. А коли побачив, що з ними домовитися не можна, то заявив, що потрібні зміни, документальні уточнення", - розповів Кравчук.

Він додав, що на паризькому саміті "нормандської четвірки" Зеленський виступив за перегляд Мінських домовленостей.

І, до речі, це і сказала Ангела Меркель, що мінські угоди - це не висічені на камені слова. На мою думку, без зміни основних концептуальних позицій мінського і "нормандського формату" ми не зможемо досягти якихось успіхів", - впевнений Кравчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна в ТКГ не дійшла згоди з РФ у визначеннях понять "ОРДЛО" та сторін конфлікту.

Донбас ООС війна конфлікт Леонід Кравчук

 
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