"З Москвою домовитися не можна": Кравчук про бажання Зеленського швидко закінчити війну

Наразі президент виступає за перегляд Мінських домовленостей

Наразі президент виступає за перегляд Мінських домовленостей

Фото: з відкритих джерел

На думку першого президента України Леоніда Кравчука, президент Володимир Зеленський під час свого вступу на посаду думав, що швидко зможе припинити війну на Донбасі, однак невдовзі він зрозумів, що "домовитися з Москвою не можна".

Як передає RegioNews, таку заяву Кравчук зробив в інтерв'ю DW.

За його словами, п'ятий президент Петро Порошенко також "щиро вірив", що зможе домовитися і за два тижні припинити війну.

Коли прийшов Зеленський, він також думав, що можна в процесі дискусії якось домовитися. А коли побачив, що з ними домовитися не можна, то заявив, що потрібні зміни, документальні уточнення", - розповів Кравчук.

Він додав, що на паризькому саміті "нормандської четвірки" Зеленський виступив за перегляд Мінських домовленостей.

І, до речі, це і сказала Ангела Меркель, що мінські угоди - це не висічені на камені слова. На мою думку, без зміни основних концептуальних позицій мінського і "нормандського формату" ми не зможемо досягти якихось успіхів", - впевнений Кравчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна в ТКГ не дійшла згоди з РФ у визначеннях понять "ОРДЛО" та сторін конфлікту.