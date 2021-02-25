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Маніпулятори та провокатори: штаб ООС звинуватив бойовиків у порушенні режиму "тиші"
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25 лютого 2021, 08:11 94

Маніпулятори та провокатори: штаб ООС звинуватив бойовиків у порушенні режиму "тиші"

25 лютого 2021, 08:11 94
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Двоє українських військовослужбовців отримали поранення
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 24 лютого, збройні формування Російської Федерації продовжили здійснювати збройні провокації та шість разів порушили режим припинення вогню. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, зі стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік населених пунктів Південне і Талаківка. В результаті обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

В передмісті Авдіївки та неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки здійснили неприцільні постріли з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Чермалик український воїн, який ніс чергування на спостережному посту, затримав військовослужбовця окупаційних військ РФ, який намагався проникнути на українські позиції. В ході затримання противник наніс нашому воїну легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта.

Основною метою дій російсько-окупаційних військ минулої доби залишається провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню", - зазначають у штабі.

За інформацією штабу, в одному випадку зафіксовано хибний запит на "тишу" з боку збройних формувань РФ, що свідчить про широке використання противником маніпуляцій та викривлення інформації для досягнення ним власних цілей.

Станом на 7 годину ранку 25 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил стабільна, порушень з боку російських окупантів не зафіксовано.

Нагадаємо, 24 лютого російсько-окупаційні війська здійснили чотири порушення режиму припинення вогню в напрямку позицій Збройних Сил України.

Донбас ООС РФ війна військова техніка бойовики

 
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