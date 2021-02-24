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Двадцять порушень за добу: в ООС повідомляють про двох поранених та одного загиблого
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24 лютого 2021, 10:54 226

Окупанти обстріляли Хутір Вільний, загинув мирний житель

24 лютого 2021, 10:54 226
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Мирне населення обстрілювали зі станкових протитанкових гранатометів і дистанційно мінували населений пункт
Мирне населення обстрілювали зі станкових протитанкових гранатометів і дистанційно мінували населений пункт
Фото з відкритих джерел
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Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив мирний мешканець 1947 року народження, на його подвір’ї вибухнула міна, внаслідок чого чоловік отримав важкі множинні поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У штабі повідомляють, що 23 лютого збройні формування Російської Федерації вкотре цинічно порушили режим припинення вогню та крім обстрілів наших позицій із забороненого озброєння, відкрили вогонь і по Хутору Вільному, що на Луганщині. Для обстрілів мирного населення окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, а також здійснили дистанційне мінування населеного пункту. Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив мирний мешканець 1947 року народження. Близько 17.25 на його подвір’ї вибухнула міна, внаслідок чого чоловік отримав важкі множинні поранення.

Першу медичну допомогу постраждалому було надано військовими медиками, після чого його було доправлено до лікувального закладу. Медики декілька годин поспіль намагались врятувати життя чоловіка, та, на жаль, від важких поранень він помер.

Такі зухвалі та злочинні дії збройних формувань РФ вкотре свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України та вчергове підтверджують систематичне ігнорування досягнутих домовленостей, - повідомляють у штабі ООС.

Зібрані в повному обсязі матеріали, будуть спрямовані до СВ СБУ м. Сєвєродонецька для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.258 КК України – Терористичний акт.

23 лютого збройні формування Російської Федерації вкотре цинічно порушили режим припинення вогню та крім обстрілів наших...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, February 23, 2021

Як повідомлялося, зафіксовано двадцять порушень за добу: в ООС повідомляють про двох поранених та одного загиблого. Бойовики гатили з усіх видів озброєнь.

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