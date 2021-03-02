В уряді пропонують вакцинувати мешканців ОРДЛО на пунктах пропуску
Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій (МінТОТ) спільно із міністерством охорони здоров’я працюють над пошуком варіантів для проведення вакцинації мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Про це в ефірі "Вільного радіо" розповіла заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Драганчук, передає RegioNews.
Ми плануємо розпочати вакцинацію на КПВВ для наших громадян, які зараз мешкають на тимчасово окупованих територіях. У нас була вже не одна нарада, є конструктивне спілкування з МОЗ щодо того, щоб люди, які живуть в ОРДЛО, мали можливість почати вакцинацію разом з іншими українцями, безпосередньо це стосується категорії 60 плюс", - сказала вона.
Чиновниця додала, що зараз розробляються алгоритми, як це можна забезпечити вздовж усієї лінії розмежування.
Це можуть бути мобільні бригади або безпосередньо в сервісних зонах на КПВВ у медичних кабінетах. Ми розуміємо, який би ми не розробили для себе алгоритм і як би не наблизили ці послуги, не від нас залежить, хто саме зможе виїхати і ці послуги отримати", - говорить Інна Драганчук.
Заступниця міністра стверджує, що одним із пріоритетів міністерства є саме наближення медичних послуг до лінії розмежування, але забезпечити доправлення мешканців ОРДЛО до цих пунктів українська сторона з вини бойовиків наразі не може.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу, він став другим високопоставленим чиновником в Україні, який вакцинувався від COVID-19.
Також сьогодні головний санітарний лікар Ляшко вакцинувався від коронавірусу.