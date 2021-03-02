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02 березня 2021, 18:51 5

В уряді пропонують вакцинувати мешканців ОРДЛО на пунктах пропуску

02 березня 2021, 18:51 5
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Основною перешкодою є блокування проросійськими бойовиками роботи більшості КПВВ
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій (МінТОТ) спільно із міністерством охорони здоров’я працюють над пошуком варіантів для проведення вакцинації мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це в ефірі "Вільного радіо" розповіла заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Драганчук, передає RegioNews.

Ми плануємо розпочати вакцинацію на КПВВ для наших громадян, які зараз мешкають на тимчасово окупованих територіях. У нас була вже не одна нарада, є конструктивне спілкування з МОЗ щодо того, щоб люди, які живуть в ОРДЛО, мали можливість почати вакцинацію разом з іншими українцями, безпосередньо це стосується категорії 60 плюс", - сказала вона.

Чиновниця додала, що зараз розробляються алгоритми, як це можна забезпечити вздовж усієї лінії розмежування.

Це можуть бути мобільні бригади або безпосередньо в сервісних зонах на КПВВ у медичних кабінетах. Ми розуміємо, який би ми не розробили для себе алгоритм і як би не наблизили ці послуги, не від нас залежить, хто саме зможе виїхати і ці послуги отримати", - говорить Інна Драганчук.

Заступниця міністра стверджує, що одним із пріоритетів міністерства є саме наближення медичних послуг до лінії розмежування, але забезпечити доправлення мешканців ОРДЛО до цих пунктів українська сторона з вини бойовиків наразі не може.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу, він став другим високопоставленим чиновником в Україні, який вакцинувався від COVID-19.

Також сьогодні головний санітарний лікар Ляшко вакцинувався від коронавірусу.

ОРДЛО Кабмін КПВВ окупанти Міністерство вакцинація

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