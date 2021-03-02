ОБСЕ в ТКГ настаивает на обсуждении "плана ОРДЛО", - Гармаш

Украинский представитель называет это прямым нарушением Минских соглашений

Украинский представитель называет это прямым нарушением Минских соглашений

Фото из открытых источников

На заседании рабочей группы по политическим вопросам в ТКГ впервые заговорили так называемые "эксперты" из Луганска и Донецка.

Об этом сообщил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

В Минском процессе "прорыв"! Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала "эксперт" ОРДО Майя Пирогова, затем и "эксперты" из Луганска. До этого, четыре заседания "эксперты ОРДЛО" присутствовали, но молчали. И вот они заговорили! В начале было слово ... За все время сегодняшних консультаций (а я ушел минут за 10 до окончания этого фарса) представитель России говорил 30 секунд", - написал Гармаш.

По его словам, в основном говорил модератор от ОБСЕ посол Морель.

Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтобы мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не является членом ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений ..., - добавил он.

В Минском процессе "прорыв"! Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала "эксперт"... Posted by Sergiy Garmash on Tuesday, March 2, 2021

Как сообщалось ранее, Кравчук о желании Зеленского быстро закончить войну высказался так: "С Москвой договориться нельзя". Сейчас президент выступает за пересмотр Минских договоренностей.