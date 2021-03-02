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02 березня 2021, 10:39 94

НАЗК викликало ексзаступника голови СБУ Нескоромного через його декларацію

02 березня 2021, 10:39 94
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Також викликають колишнього нардепа та 5 керівників політичних партій
Також викликають колишнього нардепа та 5 керівників політичних партій
Фото: із відкритих джерел
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Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) запрошує колишнього першого заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного, який фігурує у справі замовного вбивства, для дачі пояснень у зв'язку з несвоєчасним наданням декларації про доходи.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом поточного тижня (з 1 по 5 березня 2021 року) запрошує 11 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України "Про запобігання корупції” та "Про політичні партії в Україні”, - йдеться в повідомленні.

Колишній перший заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний запрошується для дачі пояснень 9 березня.

Крім того, на 4 березня НАЗК викликає колишнього народного депутата Івана Фурсіна, експрокурора прокуратури міста Києва Оксану Телешецьку, колишного слідчого ДФС у місті Києві Едуарда Ушканенка та колишного начальника відділу Держфінмоніторингу Михайла Савостяника.

Також Національне агентство з питань запобігання корупції викликає представників низки політичних партій, щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності:

  • Едуард Коваленко ("Соціал-патріотична асамблея слов’ян”);
  • Олег Авер’янов ("Радикальна партія Олега Ляшка");
  • Сергій Рянкель ("ВАРТА”);
  • Геннадій Лагута ("Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!”);
  • Микола Томенко ("Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна”).

До публічного оприлюднення інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили про затримання полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Організатор вбивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ запропонував $50 тисяч за вчинення злочину.

Пізніше в мережі з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного. Автор статті також натякнув, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова і Єрмака.

27 січня СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до підготовки замовного вбивства.

Дмитро Нескромний НАЗК СБУ декларацїї перевірки

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