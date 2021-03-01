Контрабандисти переправляли в ЄС обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі на мільйон доларів

СБУ попередила контрабанду культурних цінностей

СБУ попередила контрабанду культурних цінностей

Фото СБУ

Служба безпеки України викрила організоване угруповання контрабандистів культурних цінностей до ЄС. Під час обшуків у зловмисників вилучено підготовлену до нелегального переправлення колекцію предметів старовини на суму майже мільйон доларів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, учасники угруповання організували канал незаконного переміщення культурних цінностей за кордон для продажу. Контрабандний товар ділки переправляли своїм іноземним замовникам через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Для приховування протиправної діяльності вони вказували у деклараціях недостовірну інформацію щодо відправлення.

У межах контролю за вчиненням злочину, співробітники СБУ задокументували декілька фактів незаконних дій зловмисників.

Серед виявленого: 21 одиниця холодної зброї різних періодів, у тому числі античного, обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі, а також 1800-1900-х років, численні старовинні предмети побуту, йдеться в повідомленні.

Наразі вилучені предмети направлено на експертизу.

У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення організаторам угруповання про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування вилучені культурні цінності, ймовірно, передадуть до музейного фонду України.

Як повідомлялося, сьогодні посадовців МЗС спіймали на контрабанді: везли євро, долари й 16 кг золота. Чиновники організували канал контрабанди до ЄС.