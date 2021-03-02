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02 марта 2021, 10:39 119

НАПК вызвало экс-заместителя главы СБУ Нескоромного из-за его декларации

02 марта 2021, 10:39 119
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Также вызывают бывшего нардепа и 5 руководителей политических партий
Также вызывают бывшего нардепа и 5 руководителей политических партий
Фото: delo.ua
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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, который фигурирует в деле заказного убийства, для дачи объяснений в связи с несвоевременным предоставлением декларации о доходах.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) в течение текущей недели (с 1 по 5 марта 2021 года) приглашает 11 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине", - говорится в сообщении.

Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный приглашается для дачи объяснений 9 марта.

Кроме того, на 4 марта НАПК вызывает бывшего народного депутата Ивана Фурсина, экс-прокурора прокуратуры города Киева Оксану Телешецкую, бывшего следователя ГФС в Киеве Эдуарда Ушканенка и бывшего начальника отдела Госфинмониторинга Михаила Савостяника.

Также Национальное агентство по предупреждению коррупции вызывает представителей ряда политических партий, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности:

  • Эдуард Коваленко ("Социал-патриотическая ассамблея славян")
  • Олег Аверьянов ("Радикальная партия Олега Ляшко");
  • Сергей Рянкель ("ВАРТА")
  • Геннадий Лагута ("Партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить!");
  • Николай Томенко ("Общественное движение Николая Томенко "Рідна країна").

До публичного обнародования информации эти лица также были приглашены официальным письмом НАПК", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в СБУ сообщили о задержании полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления.

Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшей побег Дмитрия Нескоромного. Автор статьи намекнул также, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.

27 января СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к подготовке заказного убийства.

СБУ НАПК проверки декларации Дмитрий Нескромный

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