Правоохранители не завершили дело Татарова: истек последний день расследования

Ранее суд отказал в продлении сроков следствия

Ранее суд отказал в продлении сроков следствия

Фото: из открытых источников

Правоохранители не смогли завершить следствие по делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова не смотря на определение суда сделать это до 1 марта.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда".

Так, по данным издания, в Службе безопасности Украины отметили, что после отказа суда продлить сроки следствия прокурор обязан в течение пяти дней совершить одно из действий:

закрыть уголовное производство;

обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности;

обратиться в суд с обвинительным актом/ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера.

Отмечается, что по состоянию на вечер 1 марта прокурор ничего из перечисленного не сделал.

В Офисе генпрокурора также сказали, что "действия по завершению расследования... на сегодняшний день не совершаются". Кроме того, прокуратура утверждает, что подала апелляционную жалобу на решение суда, который продлил сроки следствия. Вместе с тем в постановлении суда говорится, что оно не подлежит обжалованию.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, остался один день для завершения следствия, поскольку ранее суд отказался продлить сроки расследования.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписала подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали из НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило о подозрении в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.