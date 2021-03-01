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01 березня 2021, 16:02 174

Виявлено факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації "Партії Шарія" – СБУ

01 березня 2021, 16:02 174
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Відомості про це внесені до ЄРДР
Відомості про це внесені до ЄРДР
Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки України у рамках досудового розслідування у справі блогера Анатолія Шарія виявила факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації "Партії Шарія".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу України ("Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів"). Ці матеріали також направлено до Київської міської прокуратури для подальшого правового реагування", - зазначено у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в ОПОРІ сказали, чи може підозра Шарію бути причиною ліквідації його партії.

Також у Мін’юсті прокоментували можливість заборони "Партії Шарія".

Нагадаємо, 16 лютого СБУ офіційно повідомила про підозру в держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України.

СБУ порушення Анатолій Шарій заборона Партія Шарія реєстрація

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