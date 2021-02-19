У Мін’юсті прокоментували можливість заборони "Партії Шарія"

Повідомлень про порушення партією чинного законодавства наразі не надходило

Повідомлень про порушення партією чинного законодавства наразі не надходило

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Міністерство юстиції не отримувало від правоохоронних органів повідомлень про порушення «Партією Шарія» законодавства України, які б могли стати підставою для звернення до суду з ініціативою щодо заборони діяльності партії.

Про це ідеться у відповіді міністерства на інформаційний запит Укрінформу, передає RegioNews.

Виявлення порушень Конституції та законів України у діяльності політичних партій здійснюється відповідними правоохоронними органами. Станом на дату надання відповіді до Міністерства юстиції України повідомлень щодо порушень чинного законодавства партією від правоохоронних органів не надходили. У разі надходження від правоохоронних органів доказових матеріалів виявлення ознак порушення партією вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 5 закону, що є підставою для застосування відповідних санкцій, Міністерство юстиції України звернеться до суду в порядку, встановленому чинним законодавством, - ідеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду.

Політична партія може бути за адміністративним позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань заборонена в судовому порядку у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України, цим та іншими законами України, - інформують у Міністерстві юстиції.

Також повідомляється, що відповідно до відомостей Єдиного реєстру громадських формувань політична партія "Партія Шарія" зареєстрована Державною реєстраційною службою України 3 лютого 2015 року, а голова партії – Ольга Бондаренко.

Як повідомлялося, 16 лютого СБУ офіційно повідомила про підозру в держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України.