РНБО введе санкції проти екс-глави СБУ Якименка та ще дев'яти військових
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції проти посадових осіб, які зрадили країну.
Про це сказав секретар РНБО Данілов на брифінгу, передає RegioNews.
У списку посадових осіб, які зрадили країну і проти яких будуть введені санкції, потрапили десять осіб.
Зокрема, санкції вводяться проти екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-голови СБУ Олександра Якименка. А також:
Дениса Березовського,
Станіслава Шапортова
Сергія Нянчура
Юрія Катовского,
Володимира Товского
Валентина Ханжі
Сергія Єлісєєва
Дмитро Шакура.
За словами Данілова, вони позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні.
Санкції проти них вводять максимальні, за 13 пунктами.
Як повідомлялося, на засіданні РНБО сьогодні заслухають Данілова та Баканова. Наприкінці засідання планують розглянути питання застосування санкцій.