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26 лютого 2021, 19:22 85

РНБО введе санкції проти екс-глави СБУ Якименка та ще дев'яти військових

26 лютого 2021, 19:22 85
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Вони позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні
Вони позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні
Фото з відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції проти посадових осіб, які зрадили країну.

Про це сказав секретар РНБО Данілов на брифінгу, передає RegioNews.

У списку посадових осіб, які зрадили країну і проти яких будуть введені санкції, потрапили десять осіб.

Зокрема, санкції вводяться проти екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-голови СБУ Олександра Якименка. А також:

Дениса Березовського,

Станіслава Шапортова

Сергія Нянчура

Юрія Катовского,

Володимира Товского

Валентина Ханжі

Сергія Єлісєєва

Дмитро Шакура.

За словами Данілова, вони позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні.

Санкції проти них вводять максимальні, за 13 пунктами.

Як повідомлялося, на засіданні РНБО сьогодні заслухають Данілова та Баканова. Наприкінці засідання планують розглянути питання застосування санкцій.

санкції РНБО СБУ МВС Олексій Данилов

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