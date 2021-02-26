РНБО введе санкції проти екс-глави СБУ Якименка та ще дев'яти військових

Вони позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні

Вони позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні

Фото з відкритих джерел

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції проти посадових осіб, які зрадили країну.

Про це сказав секретар РНБО Данілов на брифінгу, передає RegioNews.

У списку посадових осіб, які зрадили країну і проти яких будуть введені санкції, потрапили десять осіб.

Зокрема, санкції вводяться проти екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-голови СБУ Олександра Якименка. А також:

Дениса Березовського,

Станіслава Шапортова

Сергія Нянчура

Юрія Катовского,

Володимира Товского

Валентина Ханжі

Сергія Єлісєєва

Дмитро Шакура.

За словами Данілова, вони позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні.

Санкції проти них вводять максимальні, за 13 пунктами.

Як повідомлялося, на засіданні РНБО сьогодні заслухають Данілова та Баканова. Наприкінці засідання планують розглянути питання застосування санкцій.