Выявлен факт внесения заведомо ложных данных при перерегистрации "Партии Шария" – СБУ
Служба безопасности Украины в рамках досудебного расследования по делу блогера Анатолия Шария выявила факт внесения заведомо ложных данных при перерегистрации "Партии Шария".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"). Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования", - указано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в ОПОРЕ сказали, может ли подозрение Шарию быть причиной ликвидации его партии.
Также в Минюсте прокомментировали возможность запрета "Партии Шария".
Напомним, 16 февраля СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию. По мнению следствия, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины.