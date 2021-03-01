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01 марта 2021, 16:02 184

Выявлен факт внесения заведомо ложных данных при перерегистрации "Партии Шария" – СБУ

01 марта 2021, 16:02 184
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Сведения об этом внесены в ЕРДР
Сведения об этом внесены в ЕРДР
Фото из открытых источников
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Служба безопасности Украины в рамках досудебного расследования по делу блогера Анатолия Шария выявила факт внесения заведомо ложных данных при перерегистрации "Партии Шария".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"). Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования", - указано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ОПОРЕ сказали, может ли подозрение Шарию быть причиной ликвидации его партии.

Также в Минюсте прокомментировали возможность запрета "Партии Шария".

Напомним, 16 февраля СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию. По мнению следствия, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины.

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