Выявлен факт внесения заведомо ложных данных при перерегистрации "Партии Шария" – СБУ

Сведения об этом внесены в ЕРДР

Сведения об этом внесены в ЕРДР

Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины в рамках досудебного расследования по делу блогера Анатолия Шария выявила факт внесения заведомо ложных данных при перерегистрации "Партии Шария".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"). Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования", - указано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ОПОРЕ сказали, может ли подозрение Шарию быть причиной ликвидации его партии.

Также в Минюсте прокомментировали возможность запрета "Партии Шария".

Напомним, 16 февраля СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию. По мнению следствия, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины.