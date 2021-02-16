В ОПОРІ сказали, чи може підозра Шарію бути причиною ліквідації його партії

Сьогодні СБУ оголосила йому про підозру у державній зраді, а також у дискримінації громадян

Сьогодні СБУ оголосила йому про підозру у державній зраді, а також у дискримінації громадян

Фото з відкритих джерел

Факт вручення Службою безпеки України підозри блогеру Анатолію Шарію не може бути причиною для припинення дільності “Партії Шарія”, неофіційним лідером якої він є.

Про це зазначила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у Фейсбуці, повідомляє RegioNews. "Автоматичне припинення діяльності партії не може бути наслідком дій окремого її члена, лідера, навіть керівника. В поза судовому порядку ліквідацію структури через вручення підозри її лідеру навіть щодо серйозного злочину не передбачено законодавством”, - підкреслила вона. Айвазовська нагадала, що згідно з Конституцією, утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються. Водночас вона зауважила, що Закон "Про політичні партії" передбачає, що в судовому порядку Мін’юст може ініціювати заборону політичної партії у випадку порушення вимог щодо її діяльності, встановлених Конституцією. "Анатолій Шарій формально не очолює юридичну особу названої на його честь політичної партії, а вручення підозри не є тим самим, що і обвинувачувальний вирок”, - додала голова правління ОПОРИ. До питання про перспективи партії, неофіційному лідеру якої було оголошено про підозру щодо державної зради: Стаття 37... Posted by Ольга Айвазовська on Tuesday, February 16, 2021 Нагадаємо, СБУ офіційно повідомила про підозру у держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України. Тим часом він стверджує, що ніякої підозри не отримував, а дізнався про нього з соцмереж.

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