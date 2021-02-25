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25 лютого 2021, 13:31 199

Чернівецька міськрада просить РНБО накласти санкції на Папієва, ОПЗЖ та партію Шарія

25 лютого 2021, 13:31 199
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Відповідне звернення підтримане більшістю голосів депутатів
Відповідне звернення підтримане більшістю голосів депутатів
Фото promin.cv.ua
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Чернівецька міська рада звернулась до вищого керівництва держави з приводу діяльності на території України проросійських політичних сил "ОПЗЖ" та "Партії Шарія".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію сесії Чернівецької міськради.

Спочатку було проголосоване звернення, ініційоване депутатом "Народного контролю" Іваном Гончарюком про санкції щодо ОПЗЖ та Партії Шарія.

Згодом депутати підтримали пропозицію депутата від "Рідного міста" Володимира Бешлея додати до цього звернення пункт щодо засудження дій нардепа з Чернівців Михайла Папієва щодо голосування ним проти постанови Верховної Ради про визнання Революції гідності ключовим моментом державотворення України. Бешлей також запропонував звернутися до РНБО щодо застосування санкцій щодо Папієва. Його пропозицію загалом підтримали 27 депутатів, рішення прийнято.

Як повідомлялося раніше, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.

Згодом стало відомо, які компанії потрапили в санкційний список РНБО. Санкції наклали на російські фірми і мережу магазинів "Спортмастер".

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