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26 лютого 2021, 22:04 101

Для можливості екстрадиції Коломойського потрібні підстави, - Венедіктова

26 лютого 2021, 22:04 101
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Генпрокурор запевнила, що зробить те, для чого буде достатньо доказової бази
Генпрокурор запевнила, що зробить те, для чого буде достатньо доказової бази
Фото з відкритих джерел
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала можливість екстрадиції в Україну олігарха Ігоря Коломойського по справі Приватбанку. За її словами, для екстрадиції будь-якого громадянина повинні бути підстави.

Про це Генпрокурор сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала можливість екстрадиції в Україну олігарха Ігоря Коломойського по справі Приватбанку.

Будуть підстави, будуть докази, ми це зробимо. На сьогодні говорити про те, що когось треба екстрадувати, для цього мають бути підстави. І друга сторона завжди буде мати право на захист. Тому, щоб ми мали судову перспективу, треба менше говорити і більше працювати, - сказала генпрокурор.

Як додала Венедіктова, якщо будуть підстави і достатня доказова база для екстрадиції, то вона прийме таке рішення.

Я зроблю те, для чого буде достатньо доказової бази. Сьогодні питання прізвищ - це не питання функціонування кримінальної юстиції, вона так і не повинна працювати. За процесуальними рішеннями не повинні стояти прізвища, - заявила вона.

Як повідомлялося раніше, 23 лютого колишнім топ-менеджерам "Приватбанку" повідомили про підозру - НАБУ. Двом фігурантам справи підозри надіслали поштою.

Ігор Коломойський Приватбанк екстрадиція генпрокурор Ірина Венедіктова

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