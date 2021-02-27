"Справа політизована самим підсудним": Венедіктова про арешт активіста Стерненка
За словами генерального прокурора України Ірини Венедіктової, справа активіста Сергія Стерненка "політизована" ним самим.
Як передає RegioNews, про це вона розповіла в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера".
Генпрокурор зазначає, що зокрема ставилася "планка на політичне замовлення, але не з боку влади".
Справа політизована, але самим підсудним... Коли я лише прийшла на посаду генпрокурора, відразу почалася історія протистояння, абсолютно штучного. Коли в одному з перших своїх інтерв'ю я сказала про те, яку я бачу перспективу (у справі - ред.). Я оперувала фактами, які мені надав заступник... Тоді вже ставилася планка на політичне замовлення, але не з боку влади",- сказала вона.
Венедіктова додала, що у вироку по справі про викрадення людини є два фігуранти: Стерненко і Демчук.
Як повідомлялося, 24 лютого адвокати Стерненка повідомили, що він залишиться в Одеському СІЗО. Його переведуть в окрему камеру.
Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненко у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.