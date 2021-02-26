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26 лютого 2021, 19:51 155

Секретар РНБО Данілов відреагував на початок мовлення нового телеканалу "Перший незалежний"

26 лютого 2021, 19:51 155
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Санкції можливі, якщо буде порушуватися українське законодавство
Санкції можливі, якщо буде порушуватися українське законодавство
Фото з відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на початок мовлення нового телеканалу "Перший незалежний", який запустили співробітники закритих раніше "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Про це Олексій Данілов заявив на брифінгу після засідання РНБО, передає RegioNews.

За його словами, санкції можливі, якщо буде порушуватися українське законодавство.

Зокрема, на питання про можливе закриття нового каналу, який пов'язують з Тарасом Козаком та Віктором Медведчуком, він зазначив, що РНБО працює тільки з фактами.

Якщо новий канал буде порушувати українське законодавство, якщо він буде працювати на користь іноземної держави, він терміново буде потрапляти під санкції апарату РНБО для розгляду на засіданні. Такого беззаконня, як було до цього часу, ми не допустимо, - зазначив Данілов.

Він також підкреслив, що ще буде розгляд щодо працевлаштування журналістів трьох каналів.

Шановні колеги, питання, коли ви порушували чинне законодавство, пов'язане зі страхуванням цих людей, які працювали в цих компаніях... Це питання ще буде попереду. Ви всі беретеся в ЗМІ, і ви можете розуміти, що зарплата в 2 500 гривень - це просто смішно. І коли ці люди починають нам "робити мозок", що по пенсіях і зарплатах ... треба починати з себе, щоб все було добре, - додав Данілов.

Як повідомлялося, новий телеканал Медведчука відключили від мовлення на супутнику - джерело. Тепер його можна дивитися тільки в інтернеті.

Нагадаємо, 2 лютого Президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Олексій Данилов РНБО телеканал Віктор Медведчук санкції

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